Horizon Forbidden West rimandato al 2022? Jason Schreier conferma il rumor di Jeff Grubb

Brutte notizie per i fan di Horizon Forbidden West: sembra infatti che Sony abbia deciso di rimandare l'importante esclusive PlayStation al 2022, saltando la release precedentemente fissata alla fine del 2021.

La notizia non è ancora ufficiale, tuttavia si tratta di un rumor supportato da due fonti parecchio attendibili: il primo a lanciare questa triste informazione è stato Jeff Grubb, insider di rispetto, durante l'ultimo podcast di Giant Bomb.

Se una voce da sola, per quanto autorevole, non fosse sufficiente per rendere il rumor credibile, a lui si è unito immediatamente Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg, il quale è intervenuto confermando le parole di Grubb.

"Sony ha rimandato l'esclusiva PlayStation, Horizon Forbidden West, al primo trimestre del 2022, secondo quanto rivelato da una fonte a Bloomberg, confermando così il rumor diffuso da Jeff Grubb. Per chiarire, sembra che il rumor originale fosse che Sony non aveva ancora deciso sull'uscita, ma da quanto ho capito, il rinvio è stato deciso poco tempo fa.".

Sony has delayed the PlayStation exclusive Horizon Forbidden West to the first quarter of 2022, a source tells Bloomberg, confirming a rumor shared by @JeffGrubb yesterday. The latest in the video game industry's cascade of 2021 delays https://t.co/8atrR25oxd — Jason Schreier (@jasonschreier) July 30, 2021

Durante lo State of Play dedicato a Horizon Forbidden West, Sony assicurò di essere nei tempi per pubblicare il gioco a fine anno, affermando tuttavia che un rinvio, nel caso fossero sopraggiunte complicazioni o gli sviluppatori desiderassero del tempo extra, non era completamente da escludere.

Ovviamente, in assenza della conferma ufficiale da parte di Sony, gli interventi di Schreier e Grubb devono essere equiparati a dei rumor comuni, sebbene la professionalità di questi individui sia sufficientemente elevata da convincerci.

Secondo voi Horizon Forbidden West è stato veramente rimandato? Con God of War Ragnarok e la nuova avventura di Aloy spostati al 2022, quali titoli importanti restano per il 2021 su PS4 e PS5?

