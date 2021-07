Pokémon, la bicicletta da un milione di Red diventa reale grazie a The Pokémon Company

Per celebrare il raggiungimento del milione di followers su Twitter, The Pokémon Company ha realizzato qualcosa di egual valore: la replica della bicicletta usata dal protagonista di Pokémon Versione Rossa e Blu.

Come mai questa decisione? In un certo senso, è un riferimento intelligente a quello che accade nel gioco originale: in Pokémon Versione Rossa e Blu, una volta raggiunta Celestopoli, è possibile acquistare una bicicletta dal Negozio Bici.

Trattandosi di uno strumento che permette di viaggiare più rapidamente, è chiaro che ottenerlo rappresenti una priorità per tutti, ma c'è un problema: la bici costa un milione di Poké-dollari, una cifra impossibile da ottenere nel gioco.

Per fortuna, basta proseguire con la trama per ottenere un Buono Bici e riscattare una bicicletta senza spendere un soldo.

A quanto pare, The Pokémon Company ha voluto onorare il prezzo della bici nel titolo d'esordio per festeggiare il milione di followers su Twitter.

E, indovinate un po', non è finita qui: esattamente come avvenuto nel gioco, la riproduzione reale della bici non è in vendita, ma è possibile ottenerla gratuitamente.

The Pokémon Company ha organizzato un contest destinato ai follower giapponesi: per partecipare, non bisogna far altro che seguire Poke Times su Twitter e commentare con l'hashtag ポケモンの100万円じてんしゃ ("Pokémon's million yen bicycle"). Chiunque può partecipare, dato che l'evento è pubblico su Twitter, ma le regole stabiliscono che la bici sarà spedita esclusivamente ad un vincitore residente in Giappone.

Si tratta, in ogni caso, di un bel oggetto per decorare la propria casa, anche perché non può esser usata in altro modo: non si tratta di una bici utilizzabile, dato che è priva di catena e le ruote sono bloccate dagli stand.

Forse non sarà una vera e propria bicicletta, ma per i fan di Pokémon è LA bicicletta e siamo sicuri che i fan giapponesi faranno di tutto per ottenerla.

Voi che ne pensate? Vi sarebbe piaciuta esporla nel vostro angolo dedicato a Pokémon, oppure avreste preferito fosse un veicolo vero e proprio?

