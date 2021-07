Steam Deck con un buon successo potrebbe aprire le porte a versioni create da altre aziende

Steam Deck sarà un hardware creato e realizzato interamente da Valve, ma questo non significa che sarà così per sempre: in futuro, infatti, altre aziende creatrici di hardware e assemblatrici di PC potrebbero prendere l'iniziativa e realizzare versioni alternative della console portatile.

In una nuova intervista con IGN, i designer di Valve sostengono che un lancio di successo per Steam Deck potrebbe spingere altre aziende a creare una propria versione di Steam Deck.

Queste le parole di Greg Coomer, designer di Deck:

"Vediamo Steam Deck come una nuova categoria di dispositivi nell'ecosistema PC. Se gli utenti ci daranno ragione, ci aspettiamo non solo nuove iterazioni da parte nostra in futuro, ma anche da altri costruttori che potrebbero partecipare.".

Se qualcuno vorrà realizzare la propria Steam Deck brandizzata da mettere sul mercato, Valve metterà loro a disposizione senza costi aggiuntivi anche il sistema operativo del dispositivo "vanilla", ovvero SteamOS 3.

Steam Deck si prospetta come un progetto decisamente diverso dalle Steam Machines, le quali furono immediatamente realizzate da diverse aziende costruttrici di PC, con costi e specifiche hardware diverse. Una frammentazione che non ha giovato sul lungo periodo e un errore che Valve non intende ripetere, scegliendo stavolta di esordire in prima persona.

Secondo voi ci sarà un futuro per Steam Deck? La console portatile avrà un successo tale da spingere altre aziende a crearne una sotto il proprio marchio?

Fonte: Gamasutra