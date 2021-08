Achilles Legends Untold, annunciato il soulslike isometrico di Dark Point Games

Dark Point Games, studio indipendente di recente formazione, ha annunciato ufficialmente il proprio titolo d'esordio, un action RPG isometrico intitolato Achilles: Legends Untold.

Come dice il nome stesso, il gioco sarà ambientato nell'Antica Grecia e vi metterà nei panni di Achille, l'eroe della Guerra di Troia. La sua missione? Uccidere Ares, il dio della guerra.

Non sarà per niente una passeggiata: gli sviluppatori non hanno esitato a definirlo un soulslike, quindi dovrete fare i conti con scontri difficili e tattiche da imparare, con un gameplay da RPG isometrico in stile Diablo.

Uno dei punti più importanti del gioco, su cui Dark Point Games vuole indirizzare i riflettori è la presenza di una feature di propria invenzione, il GAIA system: si tratta di una IA avanzata in grado di rendere i nemici imprevedibili, come se fossero controllati da giocatori reali.

Potete ammirare il suddetto sistema in azione nel trailer d'annuncio qui di seguito:

Dark Point Games è formato da veterani dell'industria, inclusi sviluppatori provenienti da THQNordic, quindi possiamo aspettarci un certo livello di qualità.

Achilles Legends Untold è atteso su PC nei primi mesi del 2022 e, se volete tenerlo sott'occhio, potete inserirlo nella vostra lista dei desideri di Steam fin da ora.

