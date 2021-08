Assassin's Creed Valhalla, scatenate un esercito di ratti contro i nemici nell'espansione L'Assedio di Parigi

Assassin's Creed Valhalla riceverà, il prossimo 12 agosto, una nuova espansione intitolata L'Assedio di Parigi, la quale porterà Eivor e i suoi amici vichinghi all'assalto della Francia.

Com'era prevedibile, la nuova espansione porterà con sé diversi bonus, fra cui nuove armi e nuove abilità per variare le vostre potenzialità di combattimento.

Una di queste nuove abilità è stata recentemente presentata dal canale social ufficiale di Assassin's Creed Valhalla: si tratta dell'abilità "Piaga dei Ratti" e, guarda caso, è proprio legata ai sopracitati roditori.

Usando questa abilità, Eivor si equipaggerà con una freccia mefitica la quale, una volta scagliata contro un nemico, richiamerà sul posto un gruppo di ratti della peste che attaccheranno le gambe dello sventurato soldato senza pietà.

Call forth a ?Plague of Rats? to rip and tear even the fiercest foes when The Siege of Paris launches on August 12.



Send the ankle-biters in so you can keep your distance! ? #AssassinsCreed #ACFacts pic.twitter.com/WeavgRiaLd — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 31, 2021

Il tutto ricorda decisamente Dishonored e A Plague Tale, due giochi incentrati proprio sui ratti, sebbene in Assassin's Creed Valhalla, i piccoli animali non sembrano voraci come i loro colleghi dei titoli citati. Ciononostante, meglio non averli fra i piedi in ogni caso.

Vi ricordiamo che l'espansione "L'Assedio di Parigi" di Assassin's Creed Valhalla uscirà il 12 agosto su tutte le piattaforme.

