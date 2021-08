Dead Space Remake, il sito ufficiale contiene un terrificante, ma geniale easter egg

Qualche giorno fa, durante uno dei propri eventi digitali, Electronic Arts ha annunciato lo sviluppo di un remake di Dead Space, l'originale IP horror di Visceral Games, ora affidata a Motive Studios.

I fan, ovviamente, sperano che il remake possa non solo fornire nuova linfa vitale alla serie, ma anche correggere gli errori dei sequel e riportare Dead Space alle sue radici horror.

In assenza di gameplay e altre informazioni, non possiamo ovviamente esserne certi. Tuttavia, alcuni utenti avrebbero scovato, all'interno del sito ufficiale di Dead Space Remake, un piccolo easter egg che dovrebbe rassicurare i fan e certificare che gli sviluppatori sanno bene cosa hanno fra le mani.

Il sito, accessibile a questo indirizzo, è relativamente scarno, ma c'era da aspettarselo considerando che fino ad oggi è stato presentato solo un teaser trailer.

Tuttavia, quello che si può vedere nella pagina web basta e avanza: la nave spaziale Ishimura che orbita intorno al pianeta Aegis VII.

Prestate particolare attenzione alla Ishimura e noterete che le sue luci rosse di segnalazione lampeggiano. Ebbene, i fan hanno scoperto che non si tratta di qualcosa inserito a caso: quelle luci lampeggianti sono, in realtà, linguaggio morse.

La decrittazione di quel linguaggio morse rivela un messaggio segreto nascosto dagli sviluppatori, l'easter egg in questione.

Il messaggio è breve, ma i fan della serie sapranno benissimo il significato che si cela dietro: la traduzione dal morse rivela la frase "M-A-K-E-U-S-W-H-O-L-E", ovvero il mantra che viene ripetuto più e più volte durante l'originale Dead Space.

Si tratta di un easter egg semplice, ma efficace ed è la dimostrazione che EA Motive conosce molto bene il franchise e vuole che i giocatori non temano per il suo futuro. Basterà questo piccolo messaggio per rassicurare i fan di Dead Space?

Ricordiamo che il remake di Dead Space è attualmente in sviluppo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma è al momento privo di una data d'uscita.

