Final Fantasy XIV, modificata l'icona del Sage per aiutare chi soffre di tripofobia

Square Enix ha annunciato un piccolo cambiamento per l'icona del Sage in Final Fantasy XIV, in seguito al feedback di alcuni utenti, i quali avevano avanzato delle preoccupazioni riguardante la tripofobia.

Per chi non lo sapesse, la tripofobia è la paura dei buchi e delle protuberanze irregolari, una fobia non ufficialmente riconosciuta come disordine mentale, ma nondimeno parecchio diffusa.

Quando Square-Enix annunciò la nuova espansione di Final Fantasy XIV, Endwalker, presentò anche la classe Sage e la sua icona. Tale icona, purtroppo, conteneva tre "buchi" e questo, stando ad alcuni feedback, ha causato parecchi problemi a chi soffriva della suddetta fobia.

Per venire incontro alle esigenze di queste persone, il team di sviluppo ha annunciato una piccola modifica all'icona di classe.

Naoki Yoshida, producer e director di FFXIV, ha voluto illustrare nello specifico i motivi dietro il cambiamento:

"Quando svelammo le classi Sage e Reaper nel sito ufficiale, includemmo anche le loro icone, non credendo che fossero dei reveal così importanti. Tuttavia, ricevemmo subito il feedback dei giocatori di tutto il mondo, i quali ci dissero che l'icona del Sage li faceva sentire molto a disagio. Ci avete dato il vostro feedback onesto e abbiamo parecchio tempo per sistemare le cose. Considerando che le icone delle classi sono sempre visibili durante il gioco e che appaiono anche nel merchandise, abbiamo deciso di ridisegnare l'icona del Sage."

Qui di seguito potete ammirare la differenza fra le due icone. Ovviamente, se anche voi siete afflitti da tripofobia, vi invitiamo a saltare la prima immagine e guardare solo la seconda.

"Il design alla base è pressoché identico, con l'icona che mantiene i quattro noulith che formano l'armamento del Sage. I buchi del design originale vennero aggiunti come dettaglio, ma alla fine potevano risultare come un ammasso scatenante di tripofobia. Per risolvere il problema, la nuvoa icona riduce i buchi e accentua il design.".

Yoshida conclude la sua lettera aperta, conscio del fatto che molti giocatori preferivano l'icona precedente e che alcuni tripofobici non avevano problemi con essa. Nonostante ciò, si augura che la community sia abbastanza aperta da accettare il cambiamento.

