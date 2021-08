NVIDIA Shield, i giochi Nintendo Wii in alta definizione non sono più scaricabili dal marketplace cinese

NVIDIA Shield è un dispositivo che vi permette di giocare in streaming ai giochi che scegliete di acquistare sul marketplace locale, oppure accedere senza costi aggiuntivi le vostre intere librerie Steam.

Si tratta di una buona console che NVIDIA sperava di diffondere anche nel mercato cinese. Per questo motivo, nel 2017, la compagnia decise di stringere una speciale partnership con Nintendo e di pubblicare, sul proprio marketplace, alcuni giochi Nintendo Wii, riadattati in alta definizione ed esclusivi per la Cina.

Fra questi giochi erano presenti Super Mario Galaxy, Punchout, New Super Mario Bros Wii e The Legend of Zelda Twilight Princess.

Un'operazione che, all'epoca, indispettì non poco i fan della grande N, i quali non potevano giocare a certi titoli su Nintendo Switch, ma dovevano restare a guardare mentre i giocatori cinesi di una console "concorrente" potevano farlo senza problemi.

Ebbene, pare che quella collaborazione sia arrivata alla sua conclusione, o almeno, ad un punto morto.

Il noto analista Daniel Ahmad ha riportato su Twitter che NVIDIA Shield, allo stato attuale, non consente più l'acquisto e il download dei giochi Nintendo Wii in Cina.

The Nvidia Shield failed in China because of its pricing, among other reasons.



These Nintendo Wii games were only purchased a few thousand times each.



On the other hand, the Switch has found success in China, as our latest report states. https://t.co/HFs8bOM6CB — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 19, 2021

Al momento non sono stati diffusi comunicati ufficiali da parte di NVIDIA o Nintendo, quindi non conosciamo i motivi esatti che hanno spinto alla rimozione del supporto, ma Ahmad ha voluto tirare le sue conclusioni.

Pare infatti che NVIDIA Shield sia stato un flop di vendite in Cina, principalmente per il prezzo, ma anche per altri fattori non meglio specificati. I giochi Nintendo in questione, fra l'altro, sarebbero stati acquistati solo poche migliaia di volte, decisamente poco per essere uno dei punti forti del sistema.

Ironicamente, nonostante lo Shield sia andato male, Nintendo Switch è diventata in breve tempo una console incredibilmente popolare nel territorio cinese.

Forse Nintendo ha deciso di spingere sulle vendite del proprio software "in prima persona", abbandonando la collaborazione? Oppure il contratto stipulato fra le due aziende è semplicemente arrivato alla sua naturale conclusione?

