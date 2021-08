'Abandoned non è Silent Hill' afferma il presunto intervistatore di Hasan Kahraman

Abandoned, il progetto per PlayStation 5 di Blue Box Studios, continua a rimanere avvolto nel mistero. Sappiamo che il suo boss Hasan Kahraman è stato recentemente intervistato, ma attualmente questa intervista non è stata ancora pubblicata ufficialmente. Tuttavia su ResetEra è comparso un thread che riporterebbe alcuni spezzoni.

Tra questi dettagli troviamo un audio di pochi secondi in cui Hasan Kahraman afferma, parlando di Silent Hill e Konami: "Non credo che [Konami] abbia grandi piani per Silent Hill. Forse è per questo che hanno provato a darci l'IP... Ecco perché non volevamo ancora annunciarlo perché nulla è confermato al 100%. Se questo è confermato... allora sì, la gente andrà davvero fuori di testa".

Tuttavia all'interno del thread ha detto la sua il "presunto" intervistatore, il quale ha dichiarato che le parole di Kahraman sono state travisate e che in realtà Abandoned non è Silent Hill. "Questo audio è trapelato dalla mia intervista e vorrei che fosse rimosso. Il motivo per cui vorrei che fosse rimosso è che si tratta di una frase fuori contesto. Hasan non stava dicendo che Konami sta dando loro i diritti, stava dicendo che la vede come una possibilità: giudica solamente quella probabilità. Questa clip è tratta da un'intervista di un'ora. Abandoned non sarà Silent Hill, so che è vero, e diffonderlo in questo modo è dannoso per la squadra".

Se dobbiamo credere a questo presunto intervistatore quindi, Abandoned non c'entra nulla con Silent Hill. Ad ogni modo non dovremo aspettare ancora molto per sapere ufficialmente di che cosa si tratta: l'app è già disponibile per il pre-load ed il 10 agosto il team di sviluppo mostrerà finalmente qualche dettaglio in più.

Fonte: ResetEra