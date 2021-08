PS5, Astro's Playroom e oltre con Team Asobi che lavora al suo 'gioco più ambizioso di sempre'

Lo sviluppatore di Astro Bot: Rescue Mission e Astro's Playroom, Team Asobi, ha lanciato un nuovo sito Web oltre a suggerire che sta lavorando al suo "gioco più ambizioso di sempre".

Team Asobi, che a sua volta è un nuovo studio della famiglia dei PlayStation Studios, ha condiviso le notizie sul suo sito Web su Twitter e ha rivelato qualcosa in più sul prossimo progetto.

"Siamo un nuovo e dinamico studio di PlayStation Studios con sede nella vibrante Tokyo, in Giappone. Creiamo giochi di alta qualità per giocatori di tutte le età su PlayStation", ha scritto il Team Asobi. "I nostri ultimi lavori sono l'acclamato ASTRO BOT: Rescue Mission per Playstation VR e ASTRO's PLAYROOM per PlayStation 5. Al momento stiamo lavorando duramente al nostro gioco più ambizioso!"

Sebbene non siano stati rivelati ufficialmente dettagli su cosa sia questo ambizioso gioco, gli annunci di lavoro ci forniscono un piccolo indizio su cosa potrebbe essere questo nuovo titolo.

Ad esempio, l'annuncio per una posizione di game designer rivela che il candidato ideale dovrà "creare una varietà di livelli per un gioco d'azione 3D, ognuno dei quali deve fornire un ottimo ritmo e situazioni creative".

L'annuncio per un environment artist richiede qualcuno che sia in grado di porre "l'accento su tecniche di texturizzazione realistiche applicate a uno stile artistico giocoso".

Un altro annuncio per un animator potrebbe dare qualche speranza a coloro che desiderano un altro gioco con protagonista Astro, poiché il Team Asobi è alla ricerca di un artista che possa "animare una vasta gamma di personaggi e oggetti di scena e veicoli utilizzati nel gioco".

Potrebbe volerci ancora del tempo prima di scoprire esattamente su cosa sta lavorando Team Asobi, ma queste anticipazioni ci forniscono un'idea di ciò che lo studio punta a creare per PS5.

