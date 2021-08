Back 4 Blood: alle 16:30 regaliamo i codici per la beta in diretta giocando a Left 4 Dead 2

La diretta di oggi di Eurogamer.it è davvero imperdibile per tutti i fan in attesa di Back 4 Blood, il grande ritorno 'zombesco' dei creatori di Left 4 Dead.

A partire dalle ore 16:30, giocheremo in diretta a Left 4 Dead 2 in compagnia di Riccardo Cantù, Gianluca Musso, Alberto Naso e Antonino Fiore, e regaleremo i codici per la beta di Back 4 Blood.

Per chi non lo sapesse, Back 4 Blood è un adrenalinico sparatutto cooperativo in prima persona sviluppato dai creatori dell'acclamatissima serie di Left 4 Dead.

Vi ritroverete "al centro di una guerra contro gli Infestati: umani trasformati da un letale parassita in creature terrificanti determinate a divorare ciò che resta dell'umanità", si legge nella descrizione ufficiale. "Con l'estinzione dell'intera razza umana in gioco, tocca a voi e ai vostri amici dichiarare guerra agli Infestati e riprendere il controllo del mondo".

Per seguire la diretta, basterà collegarsi al nostro canale Twitch ufficiale.

