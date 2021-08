Battlefield 2042 da gioco diventa anche un cortometraggio con Exodus

DICE non sembra essere ancora pronta a mostrare altro gameplay di Battlefield 2042. Finora le notizie di Battlefield 2042 hanno seguito una cadenza abbastanza costante. Tutto è iniziato con il reveal a giugno, seguito da un primo sguardo al gameplay una settimana dopo. Battlefield Portal, la seconda grande esperienza del gioco, è stata rivelata poche settimane dopo.

Molti di quelli entusiasti di vedere di più sul gioco speravano che il prossimo reveal si sarebbe concentrato su alcuni aspetti del gameplay. E, cosa più importante, la speranza era di vedere più di quanto abbiamo visto finora. Il prossimo grande momento di Battlefield 2042 quest'estate, tuttavia, non sembra essere nulla di tutto ciò.

DICE ha pubblicato oggi un teaser per un cortometraggio nell'universo sul mondo immaginario del gioco. Soprannominato Exodus, il cortometraggio si concentra in particolare sui No-Pats che costituiscono l'intera forza combattente nel 2042, giurando fedeltà temporanea agli Stati Uniti o alla Russia. Exodus sarà presentato in anteprima giovedì 12 agosto alle ore 17:00, ma fino ad allora, DICE condividerà uno sguardo alle location di Battlefield 2042 "attraverso gli occhi del giornalista Kayvan Bechir" a partire da domani. Tutto questo sembra parte di uno sforzo per costruire il mondo del gioco, pertanto i giocatori non devono aspettarsi eventuali filmati di gameplay.

Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

