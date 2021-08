Bungie e Ubisoft insieme per fare causa ai creatori di cheat

Bungie e Ubisoft hanno recentemente intentato una causa contro i creatori di Ring-1, un sito web che produce e vende cheat per diversi giochi come Destiny 2, PUBG e Rainbow Six Siege. Entrambe le società accusano i fautori dietro questi programmi di molteplici reati, inclusa la violazione del copyright, e stanno cercando potenzialmente centinaia di migliaia di dollari di danni ordinando che il sito venga chiuso.

La causa è stata depositata in un tribunale distrettuale della California il 23 luglio. Secondo le accuse Ring-1 ha "causato, e continua a causare danni enormi e irreparabili ai querelanti e ai loro interessi commerciali". Come sottolineato nella causa, questi cheat venduti su Ring-1 possono rovinare "l'esperienza" di giocare online.

Ubisoft sostiene nella causa che questi cheat potrebbero anche causare la frustrazione dei giocatori di Rainbow Six Siege e farli smettere di giocare, il che potrebbe "sconvolgere l'intera comunità di R6S e far appassire e morire il gioco". Inoltre, entrambe le società affermano che Ring-1 e coloro che lo gestiscono stanno "trafficando dispositivi di elusione in violazione del DMCA".

Per adesso quindi la causa è ancora in atto: rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.

Fonte: GamesIndustry