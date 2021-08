Death's Door è un successo e ha soddisfatto le aspettative dello studio. Porting per Switch tra i piani?

Acid Nerve ha lanciato recentemente il suo Death's Door: il gioco ha riscosso un incredibile successo su più fronti arrivando a 100.000 copie vendute nella prima settimana. Come ci si aspetterebbe, anche gli sviluppatori sono stati entusiasti delle prestazioni del gioco.

Attraverso un'intervista, David Fenn di Acid Nerve ha affermato che il successo ha soddisfatto le "più grandi aspettative" del team di sviluppo. "E' andato tutto per il meglio, le nostre aspettative più sfrenate sono state ampiamente soddisfatte".

Mark Foster, l'altra metà del team, ha continuato a sottolineare come Death's Door, essendo un'esclusiva console Xbox, faceva parte del piano fin dall'inizio e ha commentato il suo successo nonostante il fatto non sia disponibile attraverso Xbox Game Pass. "E' sempre stata un'esclusiva Xbox, questi erano i piani fin dall'inizio".

Ovviamente, data la natura di Death's Door come titolo indie fortemente ispirato ai classici giochi come Zelda, è ovvio che c'è molta richiesta del gioco su Nintendo Switch. E mentre Acid Nerve non ha nulla da dire in questo momento, lo sviluppatore è consapevole della richiesta: "Non ci sono piani su questo fronte, ma Switch è una richiesta molto popolare in questi giorni".

Death's Door è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: VGChartz