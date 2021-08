Diablo III: Reaper of Souls gratis a sorpresa per gli abbonati a Xbox Live Gold

Il pacchetto di espansione Diablo III: Reaper of Souls, che ora fa parte della collection Diablo III: Ultimate Evil Edition, è stato avvistato su Xbox Marketplace come gioco gratuito. È stato ipotizzato che il gioco Diablo III potrebbe essere stato reso gratuito come parte della promozione Games with Gold per agosto.

È stato riferito che Diablo III: Reaper of Souls è attualmente disponibile gratuitamente tramite Xbox Marketplace. I giocatori che hanno un abbonamento Xbox Live Gold possono giocare gratuitamente all'espansione di Diablo III, anche se si discute sul fatto che si tratti di una situazione temporanea o addirittura di un problema tecnico. I titoli gratuiti Games with Gold di Microsoft di agosto sono già stati rivelati e sono Darksiders III, Rock of Ages 3: Make & Break e Lost Planet 3. Non c'era alcuna menzione per Diablo.

Le notizie sulla disponibilità gratuita di Diablo III: Reaper of Souls sono state condivise su Reddit dall'utente Lucaz82 prima di essere ulteriormente confermate da fonti come MP1ST e Cheap Ass Gamer. Reaper of Souls è stato molto elogiato alla sua uscita, specialmente per la sua atmosfera oscura e minacciosa e il gameplay coinvolgente.

Diablo III: Reaper of Souls ? Ultimate Evil Edition (X1) is Free for Xbox Gold Members via Xbox. https://t.co/eHOQe9HK0R pic.twitter.com/kOhxVRxD6c — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) August 2, 2021

Tuttavia, molti giocatori non sono stati così contenti dell'apparente natura gratuita di Diablo III: Reaper of Souls tramite il servizio Xbox Live Gold, principalmente a causa delle polemiche sgradevoli che circondano il suo sviluppatore Blizzard Entertainment (una divisione di Activision Blizzard). Come ormai saprete, la società sta affrontando una causa intentata dal California Department of Fair Employment and Housing basata su accuse di molestie sessuali e discriminazione di genere sul posto di lavoro.

