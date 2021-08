ExoMecha, l'adrenalinico FPS esclusiva Xbox è stato rinviato al 2022

Ennesimo rinvio: attraverso l'account Twitter ufficiale, lo sviluppatore TwistedRed Games ha confermato il rinvio di ExoMecha, l'FPS free-to-play tra mecha e draghi in esclusiva per Xbox. Il gioco non uscirà più ad agosto, ma il prossimo anno, nei primi mesi del 2022.

Secondo lo sviluppatore, il tempo extra dovuto al rinvio di ExoMecha verrà utilizzato per fornire "la migliore qualità possibile". "Per fornire ai nostri giocatori la migliore qualità e un'esperienza di gioco impeccabile, abbiamo deciso di spostare la nostra uscita dall'agosto 2021 al primo trimestre del 2022", si legge nella dichiarazione pubblicata sul social cinguettante.

Lo sviluppatore ha confermato inoltre che sta pianificando di rilasciare beta pre-release per il gioco questo settembre. Inizialmente, queste beta verranno lanciate solo per PC, ma quando il tutto sarà pronto verranno inclusi anche i giocatori su Xbox.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che ExoMecha sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt