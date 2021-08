Final Fantasy Pixel Remaster vittima del review bombing da parte dei giocatori su console

I primi tre episodi di Final Fnatasy Pixel Remaster sono disponibili su Steam e dispositivi mobile, con i prossimi tre in arrivo prossimamente. Sebbene alcune cose siano state criticate, come ad esempio il carattere del gioco troppo appiccicato, non è questo il motivo per cui tutti e tre i giochi sono stati vittima del review bombing su Metacritic. Il motivo? Perché non sono su console.

Il primo Final Fantasy è tornato a un punteggio utente di 4,7, ma in precedenza era sceso a 0,7, con Final Fantasy 2 a 0,8 e Final Fantasy 3 a 1,9. In ogni caso è dovuto a una serie di recensioni degli utenti che danno ai giochi uno zero. "Vogliamo essere in grado di giocare a questi giochi su console", afferma una recensione ripetuta su tutti e tre i giochi. "I giochi classici come Final Fantasy non dovrebbero essere disponibili solo sui telefoni cellulari e computer. (Ma per favore cambiate il carattere del testo prima di lanciarli su console. Grazie!)" si legge.

In ogni caso si tratta di circa una ventina di valutazioni che abbassano la media, il che sembra un'altra ragione per non dare molto peso ai punteggi degli utenti. Per adesso non ci sono date di uscita ufficiali sui prossimi episodi, ma secondo la pagina SteamDB, Final Fantasy 4 ha una data di uscita del 19 agosto, mentre gli altri due hanno date del 9 settembre e del 30 settembre.

Già Square Enix aveva affermato in passato che Final Fantasy Pixel Remaster aveva una possibilità di arrivare anche su console sempre che la domanda sia stata soddisfacente. Non ci resta che aspettare e vedere se il publisher deciderà di portare la collezione su console dopo le richieste accorate dei fan.

Fonte: The Gamer