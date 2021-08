Final Fantasy X: Tidus inizialmente era stato concepito come...un idraulico

Ci sono alcune informazioni davvero interessanti relative a Final Fantasy X che provengono da un recente incontro tra Kazushige Nojima, sceneggiatore del titolo, Tetsuya Nomura, character designer, e Famitsu. Ora, grazie ad una traduzione, siamo in grado di sapere quali sono questi dettagli.

I dettagli includono tanti tipi di curiosità sullo sviluppo e le idee scartate da questo capitolo. Tra questi scopriamo che il viaggio di Nomura ad Okinawa è stato fonte di ispirazione per lo sviluppo del gioco. Ma forse la cosa più interessante è che inizialmente, l'idea originale era che Tidus fosse un idraulico.

Un altro personaggio, Auron, doveva rimanere in silenzio sempre e la sua età non è stata decisa fino a quando lo sviluppo del gioco non ha iniziato ad essere avanzato. Il linguaggio del gioco si basa sui libri crittografici studiati da Nojima il quale voleva inoltre che Tidus fosse una sorta di proiezione del giocatore e non sapesse molto di quello che stava succedendo.

Ulteriori dettagli condivisi riportano che Yoshinori Kitase, il produttore di Final Fantasy X, ha pianto mentre lo giocava per la prima volta: ha trovato la storia tra Tidus e Jecht più commovente della storia tra Tidus e Yuna ed è rimasto stupito dalla qualità dei doppiatori nella versione giapponese del gioco e, a quanto pare, hanno già in cantiere una sceneggiatura per Final Fantasy X-3.

