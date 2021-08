Fortnite sta per accogliere una nuova serie di concerti in-game di Ariana Grande

Epic ha annunciato che Ariana Grande sarà la prossima musicista che si teletrasporterà nel mondo virtuale di Fortnite in una serie di concerti a partire dalla prossima settimana.

Ariana Grande sarà protagonista di una serie di concerti come parte del "Fortnite Rift Tour". I giocatori potranno accedere per vedere l'avatar digitale di Grande esibirsi in cinque show distribuiti in giorni e orari diversi.

Ecco il programma dell'evento:

Show 1: venerdì 6 agosto a mezzanotte

Show 2: sabato 7 agosto alle 20

Show 3: domenica 8 agosto alle 6

Show 4: domenica 8 agosto alle 16

Show 5: domenica 8 agosto a mezzanotte

Epic afferma che questo programma è stato creato per consentire ai fan di tutto il mondo più possibilità di vedere esibirsi la famosa pop star. Lo studio raccomanda inoltre ai giocatori di presentarsi un'ora prima dell'inizio dell'evento. Le playlist degli eventi del tour verranno pubblicate 30 minuti prima di ogni esibizione. In passato, eventi Fortnite come questo hanno sofferto di problemi con i server che hanno portato a ritardi e alcuni giocatori sono stati bloccati.

"Dal 6 all'8 agosto, fai un viaggio musicale in nuove magiche realtà in cui si incontrano Fortnite e Ariana Grande. Tuffati nel Rift Tour", recita l'annuncio di Epic.

Grande non è la prima musicista a esibirsi in Fortnite. Travis Scott si è esibito nel gioco tramite un grande ologramma e anche artisti come Marshmello e Deadmau5 si sono esibiti nel gioco, spesso durante grandi eventi simili.

Come per gli eventi precedenti, i giocatori che si uniranno potranno guadagnare pezzi esclusivi di equipaggiamento e cosmetici.

