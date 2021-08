GTA Online si trasforma in Mario Kart grazie all'ultimo aggiornamento

GTA Online è la modalità multiplayer di Grand Theft Auto V ed in questo periodo ha riacceso l'amore dei fan grazie all'ultimo aggiornamento Los Santos Tuners. In mezzo a questa febbre per il motorsport e le corse, gli utenti hanno voluto rendere omaggio a uno dei titoli più amati del genere: Mario Kart. Per fare questo, hanno organizzato delle gare che cercano di ricreare i divertenti tracciati del titolo Nintendo.

Un gruppo di giocatori di GTA Online ha cercato di presentare le corse di Mario Kart all'interno del titolo. Per fare ciò hanno utilizzato kart e outfit che ricordano i personaggi di Mario Kart. L'utente iosgamer2day ha condiviso questa opera su Reddit, guadagnandosi gli applausi degli utenti.

Come ha spiegato lo stesso iosgamer2day, questo gruppo di giocatori ha deciso di lavorare fianco a fianco per rendere omaggio a Mario Kart come un modo per celebrare l'arrivo dei contenuti di Los Santos Tuners e la sua nuova location sotterranea.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'aggiornamento Los Santos Tuners offre ai giocatori un punto d'incontro social, dove gli appassionati di tuning possono riunirsi per mostrare i loro veicoli. Include anche 10 auto completamente personalizzabili, contratti, nuovi tipi di gare, abbigliamento sbloccabile e molte altre funzionalità.

Fonte: The Gamer