GTA Online ha ora la sua versione del gioco di esplorazione geografica GeoGuessr

GeoGuessr è un gioco che ci colloca casualmente in una regione del mondo e l'obiettivo è indovinare dove siamo, nel modo più accurato possibile, in base a tutti i dettagli che possiamo vedere sullo schermo. Molto apprezzato dai giocatori, è stato recentemente lanciato un progetto con l'obiettivo di offrire una versione GTA V di GeoGuessr.

Chi lo ha progettato ha annunciato che ora è possibile giocare a questa versione cliccando qui. Completamente gratuito, "GTA GeoGuesser" vi consente di scegliere una difficoltà in base alle vostre conoscenze della mappa di Los Santos e dei dintorni. Per aumentare il livello della sfida è anche possibile attivare un timer, se la mappa non ha nessun segreto per voi.

Non solo ma potete anche unirvi a Discord per stare al passo con tutte le novità e le possibili integrazioni che arriveranno in futuro, come nuovi screenshot delle località di Grand Theft Online. Oltre a questo i giocatori saranno anche in grado di fornire una serie di feedback qualora dovessero trovare una serie di problemi.

Una bella idea per capire se le strade di Los Santos non hanno nessun segreto per voi.

Fonte: Kotaku