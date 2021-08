Halo Infinite svela il mese di uscita grazie a una pubblicità di...ciambelle?

Per celebrare i 20 anni di Master Chief, Microsoft ha collaborato con le ciambelle Krispy Kreme: il fornitore ha creato una ciambella Halo Infinite in edizione limitata con sopra una glassa blu ed il casco di Master Chief. Questa ciambella sarà disponibile tra il 30 luglio ed il 30 settembre ma a quanto pare solo in Brasile.

Ad ogni modo la ciambella è solo la punta dell'iceberg dato che alcuni fan hanno scoperto che la pubblicità avrebbe svelato il mese di lancio di Halo Infinite che, ricordiamo, non ha ancora una data di uscita. Il tweet di Xbox Mexico, per pubblicizzare queste ciambelle afferma "Perché aspettare novembre?".

Questa domanda potrebbe quindi suggerire che la data di uscita di Halo Infinite sarebbe prevista appunto per novembre. Non sarebbe una novità dato che Halo: Combat Evolved, Halo 4 e The Master Chief Collection sarebbero stati lanciati tutti questo mese. Attualmente il tweet è ancora disponibile e Microsoft non ha cancellato o modificato il post.

¿Por qué esperar a noviembre si podemos comenzar los festejos ya?



Xbox México y @MexKrispyKreme celebramos los 20 años del Jefe Maestro con una dona edición especial de Halo Infinite. Disponible el 30 de julio. #MartesdeHalo #UnAntojoInfinito pic.twitter.com/VYUPrn5oaS — Xbox México (@XboxMexico) July 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insomma, non ci resta che attendere notizie da Xbox e 343 Industries: per adesso sappiamo che il gioco dovrebbe arrivare alla fine di quest'anno. Intanto si sta tenendo la technical preview del gioco, che su Xbox Series X gira a 100 fps.

Fonte: Eurogamer