Halo Infinite su Xbox Series X gira a circa 100 FPS nella beta

La prima tech preview per la componente multiplayer di Halo Infinite è stata pubblicata, dando ai giocatori un assaggio di cosa aspettarsi quando il titolo verrà lanciato questo autunno, e l'accoglienza è stata finora abbastanza positiva.

Anche sul fronte della grafica e delle prestazioni, le cose sembrano già abbastanza impressionanti. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha recentemente caricato una video analisi dell'anteprima e sono emersi numeri per il frame rate e la risoluzione su console Xbox.

Su Xbox Series X, la beta di Halo Infinite gira con una risoluzione 4K e, sebbene punti a 120 FPS, le prestazioni generalmente oscillano nell'intervallo tra 100-110 FPS, con cali fino a 90 FPS. Nel frattempo, su Xbox Series S, la risoluzione scende a 1080p, il che significa che è in grado di rimanere a 120 FPS molto meglio, con quasi nessun calo delle prestazioni.

Su Xbox One standard, il frame rate è costantemente mantenuto a 30 FPS e risoluzione 1080p, mentre su Xbox One X la risoluzione è aumentata fino a 4K, con il frame rate a 30 FPS, con pochissimi cali. Le console, tranne Xbox One standard, dovrebbero ricevere più modalità che favoriscono le prestazioni in futuro, il che dovrebbe essere interessante da analizzare.

Nel frattempo, Xbox Series X/S hanno migliori tempi di caricamento e ombre, anche texture e ambient occlusion sono migliori sulle due console e su Xbox One X rispetto a Xbox One. I risultati sembrano già impressionanti e questa è solo la primissima tech preview (con beta più elaborate in arrivo in futuro), il che significa che le cose potrebbero benissimo migliorare ulteriormente più avanti.

Halo Infinite è in sviluppo per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.