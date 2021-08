Microsoft Flight Simulator ha un utilizzo del cloud che fa la differenza! Un video offline vs online

Microsoft Flight Simulator è da poco atterrato su console Xbox Series X/S e un nuovo video confronto ci permette di scoprire quali sono le differenze tra versioni offline e online del simulatore.

Il canale YouTube Cycu1 sottolinea l'importanza della tecnologia usata da Asobo e Microsoft per realizzare il gioco che, come saprete, ricrea perfettamente la superficie della Terra.

Nel filmato comparativo, possiamo vedere come Microsoft Flight Simulator usa le risorse cloud offerte da Azure e come, senza una connessione Internet abbastanza veloce, il gioco non può gestire l'enorme afflusso di dati su Xbox (e su PC).

Grazie al cloud, quindi, Microsoft Flight Simulator è in grado di ricreare le condizioni meteo, i modelli poligonali degli edifici e molto altro. In sostanza, il video ci mostra quanta differenza possa fare l'uso del cloud computing in Flight Simulator.

Per chi ne volesse sapere di più su Microsoft Flight Simulator in versione Xbox Series X/S, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.

Fonte: YouTube.