New World ancora in cima alla classifica dei giochi più venduti su Steam

L'MMORPG sviluppato da Amazon New World occupa i primi due posti nelle classifiche di Steam nella settimana appena passata che termina il 1° agosto. New World e la sua edizione Deluxe occupano rispettivamente il primo e secondo posto, battendo new entry come ad esempio The Ascent, Tribes of Midgard e Orcs Must Die 3.

La notizia è stata data dall'analista Daniel Ahmad: il successo di New World è dovuto al fatto che chiunque prenoti una copia ottiene immediatamente l'accesso alla Beta. Dato che l'accesso alla beta sta per avere una fine, non sorprende che ci sia stata una spinta finale per quanto riguarda i preordini. La Beta ha raggiunto l'incredibile cifra dei 200.000 giocatori.

E' la seconda settimana che New World raggiunge il primo posto nelle classifiche, con grandi giochi come Red Dead Redemption 2 e Days Gone che sono stati praticamente eclissati. Grand Theft Auto 5 sembra invece tenere botta così come Battlefield 1 e Hitman 2 Gold Edition. Di seguito potete dare uno sguardo alla classifica dei dieci giochi più venduti su Steam

Steam Top Sellers - Week ending August 1st

Ordered by $ sales:



1. New World (Pre-Order)

2. New World Deluxe (Pre-Order)

3. The Ascent

4. Tribes of Midgard

5. Orcs Must Die 3

6. Valve Index VR Kit

7. Grand Theft Auto V

8. Battlefield 1

8. Hitman 2 Gold Edition

10. Mini Motorways pic.twitter.com/HGxcSkEDQ8 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 1, 2021

New World sarà disponibile esclusivamente su PC dal 31 agosto.

Fonte: The Gamer