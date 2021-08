Project Cobalt di inXile dovrebbe essere un RPG steampunk che uscirà nel 2023

Nel podcast The Xbox Two, il giornalista di Windows Central, Jez Corden, ha parlato del prossimo progetto di inXile noto come Project Cobalt.

Stando a quanto emerso, si tratta di un gioco di ruolo steampunk, forse in prima persona. Il progetto dovrebbe essere realizzato con il motore next-gen Unreal Engine 5. Al momento non c'è ancora una data di uscita, ma secondo il giornalista Jeff Grubb il titolo dovrebbe arrivare nel 2023.

Brian Fargo, il fondatore di inXile, dovrebbe guidare lo sviluppo, mentre Chad Moore sembra essere il direttore creativo del progetto.

Sembra inoltre che inXile voglia espandere il suo team, quindi potremmo aspettarci un gioco molto più grande di Wasteland 3.

Al momento, non ci sono altri dettagli su questo Project Cobalt ma Jez Corden può essere ritenuto una fonte affidabile quando si parla di Microsoft.

Non resta che attendere eventuali annunci di inXile.

Fonte: Reddit.