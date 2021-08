PS5: il supporto al VRR in arrivo entro fine 2021?

Diversi gamer hanno imparato a beneficiare dei vantaggi portati dal VRR, ovvero il Variable Refresh Rate, una frequenza di aggiornamento dinamica dell'immagine che si modifica di momento in momento sui display che supportano tale tecnologia.

Fino ad oggi questa feature è stata fuori dalla portata dei giocatori che utilizzano PS5 come console di riferimento, visto che, nonostante l'eccellenza tecnica di questo hardware, il VRR non è ancora supportato dalla nuova nata di casa Sony. Tuttavia le cose potrebbero finalmente cambiare entro la fine dell'anno.

Robert Zohn, presidente dell'azienda Value Electronics, in una recente intervista in merito agli ultimi modelli di TV Sony ha accennato ad un futuro aggiornamento del firmware che introdurrebbe "il tanto atteso upgrade al VRR sui modelli x900H, X90, X95 e su tutti gli altri TV rilasciati nel corso del 2021, che è ancora previsto per dicembre di quest'anno".

Se Sony è davvero intenzionata ad introdurre questa feature sui propri TV più recenti, potrebbe essere lecito aspettarsi un aggiornamento simile anche sulla console ammiraglia, che ha tutte le carte in regola per sfruttarla al meglio.

Va ammesso, però, che Sony non ha ancora commentato ufficialmente queste dichiarazioni, anche se stando a Zohn il colosso giapponese starebbe aspettando la fine dell'anno per via dei nuovi cambiamenti dell'industria in merito agli standard futuri per le specifiche per eARC ed HDMI.

Se così fosse, forse l'update che ci permetterà di accedere allo slot di storage interno porterà con sé anche il tanto agognato VRR.

Fonte: PSU