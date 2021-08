PS5: 'i tempi di caricamento degli SSD Gen4 con specifiche consigliate sono alla pari con l'SSD interno'

Gli SSD Gen4 con le specifiche consigliate elencate da Sony sono quasi indistinguibili dall'SSD interno di PlayStation 5, secondo Mike Fitzgerald, Director of Core Technology di Insomniac Games.

Su Twitter Fitzgerald ha confermato che Insomniac ha già eseguito alcuni test con Ratchet & Clank: Rift Apart con diversi SSD che soddisfacevano le specifiche consigliate e i risultati sono stati piuttosto impressionanti, poiché non c'era quasi nessuna differenza nelle prestazioni rispetto all'SSD interno di PlayStation 5.

"Le unità Gen4 che abbiamo provato che hanno soddisfatto le specifiche consigliate hanno dato risultati quasi indistinguibili dall'SSD interno".

The Gen4 drives we tried that met the recommended specs gave results almost indistinguishable from the internal SSD. The rest of the I/O path still in use (hardware Kraken decompression, etc.) is definitely pulling its weight in delivering the crazy loading moments in Rift Apart. — Mike Fitzgerald (@fitzymj) July 29, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insomniac ha anche testato alcune unità Gen4 che non soddisfacevano le specifiche e ha confermato caricamenti più lenti in alcune delle aree più stressanti per gli SSD. Pertanto, lo sviluppatore suggerisce ai giocatori di tenere d'occhio le specifiche di un'unità prima di acquistarla per espandere lo spazio di archiviazione di PlayStation 5.

"Abbiamo provato anche alcune unità Gen4 M.2 inferiori alle specifiche e abbiamo riscontrato un caricamento più lento del 15% nelle aree più stressanti per l'SSD. Tenete d'occhio le specifiche tecniche se state effettuando un acquisto di un SSD, poiché il nostro gioco si basa su uno spazio di archiviazione di alta qualità".

La scorsa settimana, Sony ha pubblicato un nuovo firmware beta per PlayStation 5 che ha finalmente introdotto il supporto per l'espansione dell'archiviazione M.2, insieme ad alcune altre nuove funzionalità.

Al momento, non c'è ancora una data per la versione pubblica dell'ultimo aggiornamento del firmware di PlayStation 5.

Fonte: Wccftech.