Switch OLED avrà problemi con il burn-in dello schermo? Nintendo ha puntato alla longevità ma consiglia cautela

Switch OLED è disponibile per il preordine e sarà distribuito nel mese di ottobre. Il nuovo modello dell'ibrida presenterà alcune novità rispetto a Switch standard e sarà caratterizzato da uno schermo OLED.

In molti sono entusiasti di questa novità, tuttavia il nuovo schermo potrebbe comportare dei problemi di burn-in, soprattutto considerando le immagini statiche che caratterizzano, ad esempio, le interfacce dei giochi. Alcuni utenti sono preoccupati per l'eventuale problema che potrebbe lasciare un'ombra sul display, ma Nintendo ha già rassicurato i fan.

Secondo la grande N, il nuovo schermo di Switch OLED è stato progettato "puntando alla longevità, ma questi tipi di display possono avere problemi riproducendo immagini statiche per lunghi periodi di tempo. Tuttavia, gli utenti potranno usare misure preventive per preservare il display utilizzando funzioni presenti nel sistema operativo di Switch, come l'auto-luminosità, che impedisce allo schermo di diventare troppo chiaro, e l'auto-sleep, che spegne la console dopo piccoli periodi di inattività".

Dunque, stando a Nintendo, il problema potrebbe essere evitato grazie alle feature presenti nella console ma la compagnia consiglia lo stesso agli utenti di essere cauti nell'utilizzo dello schermo.

Switch OLED, protagonista della nostra anteprima, sarà lanciato il prossimo 8 ottobre.

Fonte: Cnet.