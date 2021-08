The Wayward Realms è un RPG degli ex sviluppatori di The Elder Scrolls che si mostra in un primo trailer

Dopo alcuni piccoli teaser su Twitter, lo studio OnceLost Games ha mostrato il primo trailer del suo gioco di ruolo di debutto. Secondo gli sviluppatori, The Wayward Realms è un gioco di ruolo open world, e sebbene a prima vista faccia riferimento a schemi ambientati nel fantasy, il team sostiene che nasconda molti segreti. Il nuovo gioco dei designer The Elder Scrolls Arena e Daggerfall non ha ancora una data di uscita ufficiale.

The Wayward Realms è, secondo i creatori, il primo loro grande RPG. Il titolo ci porterà in un vasto arcipelago di oltre cento enormi isole che ospiteranno migliaia di eroi indipendenti. Con una storia in continua evoluzione, i giocatori dovranno sopravvivere in un enorme mondo aperto che è "molto più grande della maggior parte degli altri giochi" a detta degli sviluppatori. Avremo a che fare con città tentacolari, montagne, paludi pericolose.

L'esperienza offrirà anche un "vero gioco di ruolo", incaricando i giocatori di avventurarsi in questo mondo enorme con una classe di personaggi completamente progettata dal giocatore. I giocatori saranno anche in grado di personalizzare le proprie abilità e incantesimi e saranno incoraggiati a "pensare fuori dagli schemi" in termini di obiettivi creativi. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Per ora non ci sono altri dettagli, tuttavia per stare al passo con tutti gli aggiornamenti, potete visitare la pagina Steam.

Fonte: GameInformer