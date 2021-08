Battlefield 2042 potrebbe avere una serie di 'problemi di sviluppo' per un insider

L'hype per Battlefield 2042 sembra essere diminuito considerevolmente data la mancanza di informazioni. E mentre mancano sempre meno mesi all'uscita del gioco, secondo alcune voci sembra che il suo sviluppo stia riscontrando una serie di problemi.

Questa dichiarazione arriva direttamente dall'insider di Battlefield 2042 Tom Henderson. La sua preoccupazione consta nel fatto che fin dall'annuncio del prossimo gioco, i fan hanno potuto dare uno sguardo sì e no a "sei secondi di sparatorie. Personalmente mi sarei aspettato di vedere più video gameplay, pertanto è difficile non preoccuparsi".

Oltre a questo, una volta che il Technical Play Test prenderà il via alla fine di questo mese, l'insider afferma che i fan rimarranno delusi, dato che chiunque sia stato scelto per questo test non sarà in grado di parlare del gioco o di mostrare filmati. Insomma, tutto questo mistero non fa che alimentare le preoccupazioni dei fan sull'uscita di questo prossimo capitolo.

Henderson conclude la sua opinione affermando: "Non è chiaro se EA farà o meno degli annunci a sorpresa per Battlefield 2042, ma mi è stato detto che dopo EA Play Live, le informazioni, il gameplay e i trailer dovrebbero arrivare velocemente. Incrociamo le dita e speriamo che sia vero". Per ora le uniche nuove informazioni riguardano un cortometraggio ispirato al gioco.

Fonte: Dualshockers