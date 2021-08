Blizzard: il presidente J. Allen Brack lascia la compagnia dopo la causa per molestie e discriminazioni

Il presidente di Blizzard J. Allen Brack lascia l'azienda a seguito della causa in corso per molestie sessuali e discriminazione contro le donne. Lo ha annunciato il sito web di Blizzard con un comunicato stampa.

Jen Oneal e Mike Ybarra diventeranno i co-leader di Blizzard. Oneal in precedenza guidava il team di Vicarious Visions, che recentemente è diventato parte di Blizzard. Era stata vicepresidente esecutiva dello sviluppo di Blizzard da gennaio. Per quanto riguarda Ybarra, è entrato in Blizzard nel 2019 dopo una lunga carriera in Xbox e più recentemente è stato vicepresidente esecutivo e direttore generale della piattaforma e della tecnologia per Blizzard.

"Jen e Mike hanno più di tre decenni di esperienza nel settore dei giochi insieme. Andando avanti, condivideranno le responsabilità sullo sviluppo del gioco e sulle operazioni dell'azienda", ha affermato Blizzard. "Entrambi i leader sono profondamente impegnati nei confronti di tutti i nostri dipendenti; nel lavoro futuro per garantire che Blizzard sia il luogo di lavoro più sicuro e accogliente possibile per le donne e le persone di qualsiasi genere, etnia, orientamento sessuale o background; per sostenere e rafforzare i nostri valori e per ricostruire la fiducia dei giocatori. Con i loro molti anni di esperienza nel settore e il profondo impegno per l'integrità e l'inclusività, Jen e Mike guideranno Blizzard con cura, compassione e una dedizione all'eccellenza".

This news comes during a cultural reckoning at Blizzard in the wake of a California lawsuit two weeks ago alleging discrimination at the company. Activision Blizzard president Daniel Alegre said in an email to staff that Brack was "leaving the company to pursue new opportunities" — Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Brack ha dichiarato in una dichiarazione: "Sono fiducioso che Jen Oneal e Mike Ybarra forniranno la leadership di cui Blizzard ha bisogno per realizzare il suo pieno potenziale e accelereranno il ritmo del cambiamento. Prevedo che lo faranno con passione ed entusiasmo e che possono essere le persone giuste per guidare con i più alti livelli di integrità e impegno i componenti della nostra cultura che rendono Blizzard così speciale".

Fonte: Blizzard