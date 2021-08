Cuccchi, Sword of Symphony e altre piccole e strane perle videoludiche nascoste

The Shorter Games With Worse Graphics Bundle, una collezione presente su itch.io è una celebrazione di giochi di piccoli studi che si rifiutano di far parte della sempre più problematica cultura di sviluppo AAA.

In linea con questo bundle, il sito Polygon ha scelto alcuni giochi già disponibili o di prossima uscita, scoprendo così una serie di vere chicche che potrebbero interessare chi apprezza il panorama degli indie. Il primo gioco preso in esame si chiama Fostering Apocalypse, titolo che si svolge in un mondo che è caduto in un apocalisse demoniaca. Gli screenshot della pagina del negozio del gioco mostrano frammenti dei suoi paesaggi infernali.

'Fostering Apocalypse' by @IncisorStudios is a survival narrative game where the world has been lost to a demonic apocalypse.https://t.co/wIOfDINmhq pic.twitter.com/O8WUuTKnFb — DeveloperDamien (@TheWorstRPGDev) August 1, 2021

Passiamo a Cuccchi, un gioco basato sul trovare oggetti nascosti e che promette un gameplay "labirintico". L'arte è ispirata alle opere del pittore italiano Enzo Cucchi e presenta una varietà di stili artistici, con sette livelli unici, ognuno ispirato a diverse opere d'arte.

Black Somnia è un gioco attualmente in via di sviluppo, ma lo sviluppatore ha condiviso alcuni dettagli su Twitter. Una volta concepito come sparatutto in prima persona, il suo creatore ha poi cambiato il genere trasformandolo così in un platform cinematografico. Una clip pubblicata su Twitter mostra un piccolo personaggio che attraversa un ponte di ispirazione gotica. Per adesso non c'è ancora una data, ma il team aggiorna costantemente il suo stato.

A small teaser of things to come. I went complete bonkers and switched genres. I just couldn't find the fun in the fps version, so I decided to test few things and ended up with cinematic platformer - which accidentally is my favourite genre of games!#ue4 #indegamedev pic.twitter.com/Ylnoy3bLzy — Sleepdiver (@sleepdiverdev) July 30, 2021

Anche Sword of Symphony è uno dei giochi attualmente in via di sviluppo: in sostanza il titolo si basa sugli attacchi della protagonista che riproducono una musica. La cosa impressionante tuttavia non è solo la colonna sonora, ma il gioco è sviluppato da una sola persona. Per saperne di più potete visitare il sito web.

?Seamless combo initiations? ???????



You can begin musical attacks on any beat other than the first in a bar with the Anacrusis combo and transition seamlessly into the rest of the combo. ?

____________________#gamedev #b3d #indiegame #IndieGameDev #animation #vfx #gameaudio pic.twitter.com/PLznYJquPI — SWORD OF SYMPHONY ? (@SWORDOFSYMPHONY) August 2, 2021

Infine Toem chiede ai giocatori di scattare foto in bianco e nero: la cosa divertente è che il piccolo protagonista potrà utilizzare un treppiede in modo da comparire all'interno di una fotografia. Per adesso non c'è una data di uscita precisa, ma il gioco dovrebbe arrivare alla fine dell'anno.

C'è qualche titolo che potrebbe interessarvi? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Polygon