GTA V con più di 150 milioni di copie vendute è da record. Red Dead Redemption 2 supera quota 38 milioni

Take-Two Interactive ha svelato i dati di vendita aggiornati per i due colossi Grand Theft Auto e Red Dead Redemption e, a quanto pare, sono dei dati davvero impressionanti che rendono chiaro perché la società madre non stia mettendo fretta a Rockstar per nuovi GTA o RDR. Fondamentalmente, i due titoli vendono ancora alla grande nel 2021.

Nella conference call relativa ai guadagni finanziari di Take-Two, il publisher ha annunciato che Grand Theft Auto V ha venduto oltre 150 milioni di unità da quando è stato lanciato nel 2013.

Per quanto riguarda Red Dead Redemption 2, il gioco ha venduto oltre 38 milioni di copie dal suo lancio nel 2018.

In totale, il franchise di Grand Theft Auto ha venduto oltre 350 milioni di copie, che è un numero incredibile soprattutto considerando che si tratta di una serie che non riceve nuovi capitoli ogni anno.

Mentre aspettiamo Grand Theft Auto 6 e Red Dead Redemption 3, le componenti online di entrambi i giochi - GTA Online e Red Dead Online - stanno ricevendo un grande supporto post-lancio. Questo, unito ai numeri incredibili dei due giochi, potrebbe "allontanare" gli attesi sequel.

