GTA 6 e BioShock 4 zero novità? Take-Two pensa ad annunciare un 'nuovo entusiasmante franchise'

Take-Two annuncerà un "nuovo entusiasmante franchise" alla fine di questo mese con un lancio previsto entro la fine dell'anno fiscale in corso nel marzo 2022.

La notizia (come notato da VGC) arriva tramite la conference call relativa al Q1 2022 di Take-Two e segue i rumor pre-E3, confermati da Jeff Grubb di VentureBeat, che vorrebbero il publisher pronto a rivelare due nuovi giochi non annunciati.

Sembra che lo studio Hangar 13 di Mafia 3 stia lavorando a un titolo descritto come "Cthulhu che incontra Saints Row", mentre lo sviluppatore di XCOM, Firaxis, starebbe creando un gioco di strategia a turni a tema Marvel. E mentre Take-Two non ha offerto alcun indizio sulla natura del suo "nuovo franchise", l'evento digitale della Gamescom potrebbe essere il palcoscenico adatto per un reveal.

Nella conference call, Take-Two ha confermato che Grand Theft Auto 5 ha venduto più di 150 milioni di copie in tutto il mondo, il che significa che è riuscito a piazzare altri 10 milioni di copie dall'ultimo aggiornamento. La serie GTA nel suo insieme ha piazzato 360 milioni di copie, il che significa che GTA 5 ora rappresenta il 40% di tutte le vendite.

È probabile che questo numero continui a salire, dato che Rockstar è pronta a lanciare una versione "espansa e migliorata" di Grand Theft Auto 5 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S l'11 novembre, anche se sarà interessante vedere come l'uscita standalone di GTA Online nello stesso giorno influirà sulla traiettoria di crescita di GTA 5 a lungo termine.

Fonte: Eurogamer.net.