Halo Infinite da porte gigantesche e Master Chief minion alla frutta inguardabile, tutti i 'problemi' incontrati dai fan

343 Industries ha consentito ad una serie di giocatori selezionati di provare la technical preview di Halo Infinite: questo ha portato ad una serie di tweet da parte dei giocatori che hanno trovato alcuni problemi di poco conto se confrontati con il gameplay che coinvolgono ad esempio la frutta (sì avete letto bene), i poster e le porte.

Un utente ad esempio ha condiviso la foto di uno Spartan in piedi accanto ad una porta che sembra praticamente il doppio del personaggio. Stiamo parlando di una prova tecnica, pertanto le dimensioni delle porte dovrebbero venire modificate una volta che il gioco uscirà ufficialmente. L'altro dettaglio è il modo in cui i frutti esplodono se colpiti con una raffica di proiettili. Nel test la frutta sembra essere composta da blocchi che scompaiono in una macchia rossa. Ancora una volta è possibile che queste animazioni vengano modificate prima dell'uscita del titolo.

L'ultimo "problema" riguarda i poster e la discutibile postura di Master Chief: secondo quanto riportato da una giocatrice, sembra che il protagonista nella locandina non abbia il collo, rendendo la sua postura molto innaturale. Probabilmente gli sviluppatori non si aspettavano che i giocatori si focalizzassero su questi minimi particolari, ma a quanto pare si sbagliavano di grosso.

Lol master chief 8 ft my ass, he's a minion in reality ? pic.twitter.com/azgYB8PBWl — HYPED (@iamalitayyeb) August 3, 2021

who put up a poster of john masterchief sporting some terrible posture in this empty hallway though pic.twitter.com/gjBSN7oijD — nat clayton, space mom (@its_natclayton) August 3, 2021

343 Industries probabilmente ha dato la priorità ai combattimenti e all'ambientazione di gioco durante la technical preview: non ci resta che aspettare e vedere se anche queste piccole sbavature verranno corrette una volta che Halo Infinite sarà disponibile entro la fine di quest'anno.

