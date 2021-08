The Legend of Zelda è alle Olimpiadi di Tokyo! L'Amiibo di Link è il portafortuna di un'allenatrice

The Legend of Zelda è senza dubbio uno dei franchise di videogiochi più iconici e influenti della storia, quindi è sorprendente che, in un modo o nell'altro, sia presente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In questa occasione un'allenatrice ha portato un Amiibo di Link durante l'esibizione di una sua allieva e ha catturato l'attenzione della community.

Nello specifico, Marjorie Heuls è un'allenatore di ginnastica belga che porta sempre con sé un amiibo di Link di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. L'immagine di questa iconica statuetta è diventata virale di recente, in quanto si tratta di un inestimabile portafortuna che i suoi figli le hanno regalato nel 2017.

Così, Nina Derwael, una delle allieve di Marjorie Heuls, ha vinto la medaglia d'oro nelle parallele asimmetriche femminili ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In quel momento, l'allenatrice ha abbracciato la sua allieva e ha mostrato alle ragazze l'amiibo di Link. Tuttavia questa condivisione è stata anche chiacchierata per un altro motivo: durante la sua intervista al portale HLN, Marjorie Heuls sembra si sia riferita al protagonista di Ocarina of Time come "Zelda", cosa che ha fatto arrabbiare i fan più devoti del franchise Nintendo.

Link at the #Olympics



Nina Derwael (Belgium) won gold on the uneven bars, and her coach has had Link as a good luck charm since 2017 pic.twitter.com/rBjkR7DLJz — Nintendeal (@Nintendeal) August 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In ogni caso, è innegabile che videogiochi e anime stiano godendo di grande visibilità ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Di recente abbiamo riportato il caso di un atleta che ha indossato la collana di The Witcher durante una competizione.

Fonte: Gamespot