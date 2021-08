PS5 domina Xbox Series X/S e Switch: a luglio in UK ha venduto quasi quanto tutte le altre console sommate

Nonostante Sony stia combattendo contro la carenza di scorte di PlayStation 5, secondo quanto riportato recentemente la console ha registrato un altro mese eccezionale per quanto riguarda le vendite di luglio del 2021 in UK.

Secondo un tweet pubblicato da Christopher Dring di Games Industry, l'ultima console next-gen di Sony è riuscita a vendere quasi tante unità nel mese di luglio quante le altre piattaforme messe insieme. Sebbene ancora i dati di vendita ufficiali non siano ancora stati condivisi dal giornalista, si tratta comunque di un risultato piuttosto importante per una console che risulta essere difficilmente disponibile, soprattutto se confrontata con Switch e Xbox Series X/S.

Pochi giorni fa Sony aveva annunciato che PlayStation 5 ha venduto oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo dalla sua uscita a novembre dello scorso anno e ora si classifica come la console più venduta nella storia dell'azienda. Attualmente, per quanto riguarda la concorrenza invece, non si sa ancora quante Xbox Series X/S abbia venduto Microsoft. Di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

PS5 had another great month in the UK during July. It sold almost as many consoles as all the other platforms combined (almost) — Christopher Dring (@Chris_Dring) August 3, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ora non ci resta che attendere i numeri ufficiali delle vendite in UK nel mese di luglio.

Fonte: Twitter