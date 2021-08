Sonic ha un Death Egg Robot giocattolo che 'ricrea' nella realtà una boss fight da videogioco

Per celebrare il 30° anniversario di Sonic è stato presentato un giocattolo che vede protagonista il Death Egg Robot creato dal Dr. Robotnik. Per quanto impressionante sia il Death Egg Robot, all'interno del gioco viene inclusa anche una catapulta che lancia un piccolo riccio appallottolato.

In questo gioco Sonic non è il protagonista come invece lo è il Death Egg Robot, che la casa di produzione Jakks Pacific ha chiamato "Giant Eggman" per non incappare in problemi legati alla parola "Death". Nonostante il nome si tratta di un tributo al genio meccanico e al gigantesco ego di Robotnik. Dopo aver speso milioni di anelli d'oro per sviluppare questo robot omicida, ricordiamo che l'arcinemico di Sonic ha aggiunto occhi, naso, denti e baffi!

Ad ogni modo, la cosa interessante di questo giocattolo è che se si utilizza Sonic e la catapulta per colpirlo nella sua zona vulnerabile, dopo tre attacchi il gigantesco robot si romperà, proprio come succede nel gioco. Di seguito potete dare uno sguardo alla pubblicità.

Sfortunatamente questo giocattolo sembra che venga venduto solamente negli USA.

