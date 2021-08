Star Wars si fa Tamagotchi con la versione R2-D2!

Tamagotchi, il classico animale domestico virtuale interattivo, lancerà presto il suo primo dispositivo di Star Wars che celebra uno dei protagonisti dell'amata serie.

Il Tamagotchi di Star Wars R2-D2 arriva l'11 novembre e toccherà ai fan addestrarlo, pulirlo e prendersene cura.

"Star Wars ha dimostrato di essere un franchise senza tempo e i fan sono desiderosi di continuare a esplorarlo, perciò è un'emozione assoluta poterlo incorporare nell'esperienza Tamagotchi", afferma Takayoshi Oyama, manager, Business Management Team di Bandai.

"R2-D2 Tamagotchi è una collaborazione epica di cui far parte e non vediamo l'ora di vedere come reagiranno i fan del franchise a questo dispositivo fuori dal mondo!"

Il Tamagotchi R2-D2 sarà disponibile in due gusci ispirati ad Artoo, con l'iconico display Tamagotchi con adorabili animazioni dell'astromech. Caricato con varie esperienze interattive, i fan addestreranno R2-D2 per padroneggiare 19 diverse abilità; bisognerà mantenere R2-D2 carico, pulito e giocare a due minigiochi. Dovrete aiutare R2-D2 a sbloccare altri sette minigiochi e bisognerà mantenerlo felice.

Inoltre, il Tamagotchi R2-D2 è tascabile, quindi è facile da usare ovunque.

Il Tamagotchi R2-D2 arriverà l'11 novembre ed è disponibile per il preordine da ora.

Fonte: Starwars.com.