The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha una mappa interattiva in stile Google Maps

Muoversi nel vasto mondo di Hyrule può essere una sfida in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dalle imponenti catene montuose ai fiumi che tagliano il cuore della mappa, i giocatori si trovano spesso a fare marcia indietro e a ripensare al percorso. Tuttavia, tutto sta per cambiare, grazie alla mappa di Breath of the Wild Street View.

Creata da Nassim Software, la nuova mappa del gioco funziona in modo molto simile a Google Maps. E' possibile ingrandire per identificare strade specifiche, rimpicciolire per visualizzare la disposizione complessiva del terreno e si può persino visitare luoghi specifici con un autentico sistema Street View. Diverse località a Faron, Central Hyrule, Lanayru e Gerudo possono essere viste attraverso foto panoramiche a 360 gradi. Insomma, si tratta di un vero e proprio progetto impressionante.

"Quando ho iniziato il progetto sapevo che poteva essere popolare, ma avevo dei dubbi", ha detto Nassim. "Questo progetto sembra il primo del suo genere e spero che questo incoraggerà altri sviluppatori o persone normali a fare questa cosa della street view per altri giochi come Red Dead Redemption 2 e così via".

Nassim ha intenzione di implementare altre feature in futuro perciò la mappa verrà arricchita ulteriormente.

