The Shorter Games With Worse Graphics è un bundle di 28 piccoli giochi contro il peggio dell'industria AAA

Con 28 giochi diversi di 25 sviluppatori indipendenti e a partire da $ 20, The Shorter Games With Worse Graphics Bundle su itch.io è una celebrazione dei piccoli giochi di piccoli studi che si rifiutano di far parte della sempre più problematica cultura di sviluppo AAA.

Il pacchetto Shorter Games With Worst Graphics, disponibile fino al 15 agosto su itch.io, è in realtà il secondo round di un bundle originariamente reso disponibile verso la fine del 2020.Questo nuovo pacchetto è stato ispirato da un tweet virale pubblicato lo scorso giugno da Jordan Mallory di Fanbyte. Il tweet, che attualmente ha più di 100.000 Mi piace, recita: "voglio giochi più brevi con la grafica peggiore realizzati da persone che sono pagate di più per lavorare di meno e non sto scherzando".

"Peggiore grafica" è ovviamente qualcosa di soggettivo, poiché una grafica che non piace a un giocatore può essere un capolavoro per un altro. Ma i giochi nel nuovo bundle rispecchiano sicuramente tutte esperienze più brevi di team più piccoli. Ci sono titoli come Cosmic Rain di Expresso Studio, il puzzle game narrativo The Machine's Garden dello sviluppatore Too Much Tomato o Space Pirate Captain McCallery Episode 2: Pilgrims in Purple Moss dal produttore di giochi Tales of the Renegade Sector.

i want shorter games with worse graphics made by people who are paid more to work less and i'm not kidding — The Wonderful and Dynamic Jordogawara (@Jordan_Mallory) June 29, 2020

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

The Shorter Games With Worst Graphics Bundle sembra un modo curioso per espandere la libreria del vostro PC con 28 piccoli titoli stravaganti che non hanno bisogno di un enorme "conglomerato editoriale" per diffondere il loro particolare marchio di gioia.

Fonte: Kotaku.