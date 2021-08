Xbox Game Pass, annunciati i nuovi giochi in arrivo questo mese

Microsoft ha confermato la prossima serie di giochi che arriveranno su Xbox Game Pass per console, PC e xCloud. Per adesso la prima ondata contiene 10 giochi: vediamo insieme di cosa si tratta.

Dal 5 agosto i giochi che saranno disponibili all'interno dell'abbonamento sono: Curse of the Dead Gods (cloud, console, PC), Dodgeball Academia (cloud, console, PC), Katamari Damacy Reroll (cloud, console, PC), Lumines Remastered (cloud, console, PC), Skate (console via EA Play), Skate 3 (cloud via EA Play) e Starmancer (PC).

Il 12 agosto tocca a Art of Rally (cloud, console, PC), mentre il giorno dopo ovvero il 13 arriverà il tanto atteso Hades (cloud, console, PC). C'è anche una novità per gli amanti del gioco di carte in quanto il 17 agosto sarà disponibile Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition solo per PC. Come bonus, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate riceveranno anche una raccolta di giochi di corse da Codemasters grazie alla partnership EA Play. A partire dal 10 agosto, gli abbonati Ultimate avranno accesso a Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, F1 2020 e Grid.

Proprio come ogni mese, anche le prime due settimane di agosto vedranno alcuni titoli uscire da Xbox Game Pass. Grand Theft Auto 5 verrà rimosso l'8 agosto, mentre Ape Out, Crossing Souls, Darksiders Genesis, Don't Starve, Final Fantasy 7 e Train Sim World 2020 verranno rimossi tutti il ​​15 agosto.

Fonte: Xbox