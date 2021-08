XDefiant ha un NDA talmente rigoroso che i tester dovranno giocare con le finestre chiuse!

Non è un segreto che le alpha e le beta chiuse dei videogiochi siano solitamente accompagnate da NDA (accordi di non divulgazione) e altri accordi di riservatezza stabiliti per impedire alle persone partecipanti di divulgare informazioni e quant'altro su titoli in uscita.

Sembra però che per il test chiuso di XDefiant Ubisoft sia molto più severa del solito, poiché vuole anche assicurarsi che nessuno possa vedere... attraverso le vostre finestre!

Nel lungo accordo NDA inviato a MP1st, spicca una parte in particolare, ed è quella relativa a finestre e tende: "Se partecipo al Test in una stanza con finestra, dovrò chiudere le tende".

Un'altra parte dell'accordo menziona anche che i tester non potranno invitare nessuno (compresi i membri della famiglia) alle sessioni: "Partecipo al Test da solo: non inviterò nessuno (compresi i familiari) alla mia sessione".

Gli NDA impediscono che un estraneo, oltre al tester, abbia accesso al gioco, ma l'accordo di Ubisoft sembra decisamente rigoroso.

XDefiant è uno sparatutto 6v6 free-to-play ancora senza una data di uscita definitiva.

Ubisoft ha affermato che verranno lanciati più test durante l'anno ai quali potranno partecipare i giocatori che non faranno parte delle prime sessioni.

