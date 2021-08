Age of Empires 4 finalmente ecco le date della closed beta

Microsoft ha annunciato che inviterà gli Age insider a partecipare alla closed beta di Age of Empires 4.

La beta si svolgerà dal 5 al 16 agosto e offrirà una vasta gamma di contenuti, dalle Mission Zero alle partite multiplayer fino ai match con l'IA.

Le partite possono supportare fino a otto giocatori e saranno disponibili diversi tipi di match.

Sarà possibile selezionare quattro civiltà dalle otto disponibili al momento del lancio, tra cui quella mongola, il Sultanato di Delhi, la civiltà cinese e inglese.

Tra le mappe disponibili ci sarà l'opzione per personalizzare le loro dimensioni e l'aspetto. I giocatori potranno anche osservare le partite degli altri, a condizione che l'host dia il permesso.

Age of Empires 4 uscirà il 28 ottobre su PC. Sarà disponibile anche per gli abbonati a Xbox Game Pass dal day one.

Fonte: Gamingbolt.