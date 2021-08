Assassin's Creed Valhalla potrebbe introdurre la Kassandra di Odyssey con un DLC

Il secondo DLC di Assassin's Creed Valhalla, The Siege of Paris, è distante poco più di una settimana dall'uscita. Mentre molti occhi sono puntati sul nuovo contenuto, Ubisoft ha confermato che il 2022 vedrà più DLC aggiunti all'ultimo capitolo. Con questo in mente, una nuova voce indica ciò che i fan potrebbero aspettarsi di vedere in uno di questi DLC.

La fuga di notizie indica che Kassandra potrebbe incontrare Eivor in Assassin's Creed Valhalla, il che ha senso data l'immortalità di Kassandra grazie allo Staff of Hermes. Vale anche la pena ricordare che questa notizia arriva dallo YouTuber J0nathan, che è stato affidabile diverse volte in passato.

J0nathan, così come i membri della sua community online, sono stati in grado di trovare un dialogo che indica una conversazione tra Kassandra ed Eivor durante una serie di missioni.

Sembra che gli sviluppatori di Assassin's Creed Valhalla stiano usando l'idea che Randvi e Kassandra si assomiglino molto. I giocatori dovrebbero trovare Kassandra sull'isola di Skye invece di Randvi. Naturalmente, i fan dovrebbero tenere sotto controllo le loro aspettative. Solo perché un dialogo esiste nei file di gioco non significa che il personaggio arriverà di sicuro.

In questo momento, è probabile che Ubisoft si concentri su The Siege of Paris, ma nulla esclude un ritorno di Kassandra con un DLC.

Assassin's Creed Valhalla è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.