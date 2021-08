Gamescom, l'Opening Night Live di Geoff Keighley torna! Due ore di giochi e novità

Nonostante agosto significhi vacanza per qualcuno, non dimentichiamo che alla fine di questo mese si terrà un evento molto importante, ovvero la Gamescom. Come sempre i fan non vedono l'ora di ricevere grandi notizie, annunci e trailer dei prossimi giochi: alcuni di questi li vedremo all'Opening Night Live che vede protagonista Geoff Keighley.

E' proprio Keghley a condividere qualche dettaglio in più sulla sua diretta: sapevamo già che l'Opening Night Live si sarebbe svolto il 25 agosto, ma adesso abbiamo anche l'ora, ovvero alle 20:00.

Inoltre, Keighley conferma anche che Opening Night Live, l'evento che servirà da punto di inizio per la Gamescom 2021, durerà due ore. Durante tutto questo tempo, presumibilmente vedremo alcuni degli annunci più importanti dei giochi in arrivo nel settore. E forse potremo dare uno sguardo anche ad una serie di world premier.

3 weeks from today, get a new look at this holiday's biggest upcoming video games and what lies beyond...@gamescom Opening Night Live



A live two hour showcase



Streaming & Co-Streaming Everywhere

Wednesday, August 25

11 am PT / 2 pm ET / 8 pm CET pic.twitter.com/h8C12vtvri — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 4, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Noi di Eurogamer seguiremo tutto l'evento, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno condivise.

Fonte: Push Square