Ghost of Tsushima Legends diventa standalone e arriva la nuova modalità competitiva 'Rivali'

Il multiplayer cooperativo di Ghost of Tsushima verrà aggiornato insieme all'uscita di Ghost of Tsushima: Director's Cut alla fine di questo mese. Sembra che Sucker Punch abbia lavorato duramente per aggiungere e migliorare l'esperienza.

Tuttavia, la novità importante è che il gioco sarà disponibile in versione standalone dal 3 settembre. Non solo, ma a Legends verrà aggiunta una nuova modalità PvP chiamata "Rivali". In Rivali, assisteremo allo scontro tra due squadre da due utenti alle prese con diverse ondate di nemici. Per ogni nemico sconfitto sarà possibile raccogliere dei Magatama utilizzabili per infliggere danni all'altra squadra.

È possibile spendere Magatama per acquistare Ombre in grado di bloccare gli acquisti degli avversari, Maledizioni (prosciugamento salute, esplosioni, etc.), Hwacha e tanto altro. Una volta spesi Magatama a sufficienza potrete sbloccare le ondate Conflitto finale. Per vincere dovrete portarle a termine prima degli avversari.

In contemporanea al lancio di Rivali, verrà il sistema di Maestria nell'attrezzatura. Si tratta di una nuova espansione dei sistemi di progressione e ricompensa della modalità Leggende. I giocatori con equipaggiamento di livello 110 potranno adesso associarlo a una classe attivando le "Sfide di maestria". Ciò consentirà di aumentare il livello Ki di un elemento dell'equipaggiamento a 120, sbloccando un secondo spazio vantaggio. Sbloccando le Sfide di maestria sarà anche possibile attivare una nuova Abilità e nuove Tecniche per ogni classe.

Tutte le funzionalità saranno disponibili senza costi aggiuntivi per i possessori di Ghost of Tsushima. La nuova versione standalone di Legends sarà disponibile su PlayStation Store ad un prezzo di €19,99 per PS4 o PS5.

Fonte: PlayStation Blog