GTA Online è invaso da giocatori che camminano in tondo per guadagnare punti esperienza

Los Santos Tuners è l'ultimo grande aggiornamento di GTA V che ha trasformato il gioco di Rockstar Games in una sorta di Fast and Furious. Tuttavia i giocatori sono frustrati dalla quantità di grind necessario per sbloccare tutto. A tal proposito molti di loro stanno ricorrendo a tanti trucchetti per salire velocemente di livello andando AFK praticamente per ore, con i loro personaggi che continuano a girare intorno.

Diventare un membro fa guadagnare "Tuner XP" che conseguentemente fa aumentare di livello, sbloccando nuovi oggetti come parti di automobili. Ma per ottenere alcune cose, bisognerà avanzare molto e macinare punti esperienza come se non ci fosse un domani. E' qui che entra in gioco l'ingegno dei giocatori, i quali hanno pensato a come far camminare i loro personaggi nel gioco senza un diretto input.

Su Reddit e su YouTube, è possibile trovare vari metodi e strategie per ottenere più punti esperienza. A seconda della piattaforma, è possibile usare degli elastici sugli stick analogici, capovolgere il controller e usarne il peso per tenere premuti stick e pulsanti, o forse il metodo più intelligente e bizzarro: posizionare una singola batteria sulla tastiera.

Sebbene non sia il massimo perché in questo modo non ci si gode l'esperienza, se proprio non avete pazienza di macinare punti esperienza normalmente, queste sarebbero delle interessanti soluzioni.

Fonte: Eurogamer