Halo: il Warthog alla premiere del film Free Guy ruba la scena

Halo ha portato un Warthog nella vita reale alla prima mondiale di Free Guy e alcuni membri del cast hanno posato con esso come viste nelle foto condivise dall'account Twitter ufficiale del gioco.

Il famoso streamer Ninja e l'attore di Deadpool Ryan Reynolds posano in queste foto con il Warthog, l'iconico veicolo Halo. L'ultimo film di Reynolds, Free Guy, uscirà tra solo una settimana il 13 agosto. È un film incentrato su un NPC di un videogioco che diventa consapevole di sé in un'ambientazione simile a GTA 5 in cui i giocatori scatenano il caos in tutta la città, abusando degli sfortunati astanti presumendo che siano droni senza cervello.

Non solo, ma nella locandina ufficiale del film alcuni giocatori hanno notato che dietro Reynolds è presente quello che sembra essere un Mantis, sempre di Halo. Xbox e 20th Century Fox stanno già lavorando insieme alla promozione di Free Guy, quindi non è una sorpresa vedere un veicolo Halo apparire nel poster e probabilmente anche all'interno del film.

Check out these exclusive new @Dolby and @IMAX posters and get tickets now for #FreeGuy, only in theaters August 13. https://t.co/1988qhApwb pic.twitter.com/0l0r6yDTHe — Free Guy (@FreeGuyMovie) August 2, 2021

Whether you're blasting your way through the streets of New Mombasa or stylishly cruising the highways of Free City, the versatile and venerable Warthog is always ready for action. ? pic.twitter.com/awkwMlpt0o — Halo (@Halo) August 4, 2021

Il film è interpretato anche da Joe Keery di Stranger Things, Lil Rel Howery (Get Out) e Utkarsh Ambudkar (Brittany non si ferma).

Fonte: Gamespot